Олег Гончар

20-летний британский проспект супертяжелого веса Мозес Итаума (13-0, 11 КО) после того, как нокаутировал в первом раунде экс-претендента на титул Диллиана Уайта (31-4, 21 КО) не вызвал на бой абсолютного чемпиона Александра Усика (24-0, 15 КО).

В послематчевом интервью для BBC Radio 5 Live Sports Extra Итаума признался, что не планировал завершать бой так быстро.

«Хотел показать вам классное выступление, но всё закончилось в первом раунде». Мозес Итаума

На вопрос о следующем противнике Итаума избежал вызова абсолютному чемпиону Александру Усику, отметив, что еще не заслужил такого боя. Вместо этого он нацелился на топовых бойцов.

«Хочу драться с теми, кто заслужил право на бой с Усиком. Возможно, это будет Джозеф Паркер или Агит Кабайел». Моузес Итаума

Итауму в Саудовской Аравии хотят свести с Усиком уже в следующем поединке.