Олег Гончар

Авторитетный инсайдер The Ring Майк Коппинджер сообщил, что 32-летний чемпион мира по версиям WBO и IBF в средней весовой категории казахстанец Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO) дал положительный допинг-тест на мельдоний. Тест был сдан VADA от 15 ноября.

Объединительный бой с обладателем регулярного титула WBA Эрисланди Ларой (31-3-3, 19 KO), запланированный на 6 декабря в Сан-Антонио, под серьезной угрозой отмены.

Алимханулы отрицает употребление препарата. Первый тест был чистый, а изменений в употребляемых витаминах не было. Он запросил анализ В-пробы. Если подтвердится — IBF и WBO могут лишить титулов.

Мельдоний — препарат запрещен с 2016 года, популярен в странах бывшего СССР.

Алимханулы стал чемпионом WBO в 2022-м, IBF — в 2023-м.

Напомним, ранее Алимханулы встретился с Василием Ломаченко.