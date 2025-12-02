Алимханулы провалил допинг-тест: бой с Ларой под угрозой срыва
Казахстанский чемпион WBO и IBF в среднем весе дал положительный тест на мельдоний
Авторитетный инсайдер The Ring Майк Коппинджер сообщил, что 32-летний чемпион мира по версиям WBO и IBF в средней весовой категории казахстанец Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO) дал положительный допинг-тест на мельдоний. Тест был сдан VADA от 15 ноября.
Объединительный бой с обладателем регулярного титула WBA Эрисланди Ларой (31-3-3, 19 KO), запланированный на 6 декабря в Сан-Антонио, под серьезной угрозой отмены.
Алимханулы отрицает употребление препарата. Первый тест был чистый, а изменений в употребляемых витаминах не было. Он запросил анализ В-пробы. Если подтвердится — IBF и WBO могут лишить титулов.
Мельдоний — препарат запрещен с 2016 года, популярен в странах бывшего СССР.
Алимханулы стал чемпионом WBO в 2022-м, IBF — в 2023-м.
Напомним, ранее Алимханулы встретился с Василием Ломаченко.