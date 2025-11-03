Алімханулы встретился с Ломаченко
Чемпион WBO и IBF поделился фото с легендой после завершения карьеры украинца
35 минут назад
Жанибек Алимханулы
Чемпион WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) поделился в соцсетях снимком с Василием Ломаченко (18-3, 12 КО). Бывший абсолютный чемпион легкого веса посетил тренировочный зал казахстанца.
«Лома заглянул в боксерский зал, посмотрел спарринги и пожелал нам удачи. Спасибо, что зашел — было здорово тебя видеть, чемпион».
Ломаченко завершил карьеру в июне 2025-го.
