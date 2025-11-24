Альварес впервые за многие годы вылетел из Топ-10 P4P
На это повлияла поражение Сауля
около 1 часа назад
Журнал The Ring опубликовал свежий рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории (P4P). Абсолютный чемпион во втором среднем весе Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) сохранил первую позицию, а его жертва Сауль Альварес (63-3-2, 39 КО) впервые покинул её.
Александр Усик (24-0, 15 КО) стабильно идет вторым после потери статуса абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Девин Хейни (33-0, 15 КО) вошел на 10-е место после завоевания титула WBO в полусреднем победой над Брайаном Норманом.
Рейтинг P4P от The Ring:
1. Теренс Кроуфорд
2. Александр Усик
3. Наоя Иноуэ
4(6). Джесси Родригес
5(4). Дмитрий Бивол
6(5). Артур Бетербиев
7. Дзунто Накарани
8. Шакур Стивенсон
9. Давид Бенавидес
10. Девин Хейни
Поделиться