Денис Седашев

Британский промоутер Эдди Хирн оценил выступление чемпиона WBO в полусреднем весе Девина Хейни (33-0, 15 КО) после его победы над экс-чемпионом Брайаном Норманом (28-1, 22 КО). По словам Хирна, бой оказался намного менее зрелищным, чем ожидалось. Слова приводит Boxing News 24.

Хирн признался, что его слова не понравились команде Хейни, но он настаивает на своей позиции.

Билл был недоволен мной, потому что я сказал, что это было скучно. А насколько скучно это было? Я уважаю Дэвина — он чемпион в трёх дивизионах, но смотреть на это не очень интересно. Он совсем не хочет идти в обмен ударами. Я не критикую его — я просто честно говорю. Он не выглядит как боец, который действительно хочет быть в ринге. Но он молодец. Эдди Хирн

