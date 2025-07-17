Усик ответил, у кого более сильный удар, Чисора или Дюбуа
Украинский чемпион не стал удивлять
около 3 часов назад
Владелец титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик (23-0, 14 КО) не считает владельца титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO) самым сильным панчером, с которым он сражался.
Все говорят о силе Даниэля Дюбуа. Он самый сильный панчер, с которым вы когда-либо сражались на ринге?
«Думаю, нет».
Кто был самым сильным панчером?
«Думаю, это Дерек».
Серьезно?
«Да».
Чисора бьет сильнее, чем Даниэль?
«Безумный Дерек. Да».
Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.
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