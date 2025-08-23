Денис Седашов

Катмен Александра Усика (24-0, 15 KO) Расс Анбер поделился мнениями о возможном завершении карьеры украинского чемпиона. Слова приводит Boxing News.

По его словам, он хотел бы увидеть момент, когда Усик поставит точку и повесит перчатки на гвоздь.

Я всегда остаюсь на его стороне и не собираюсь его переубеждать. Ведь бойцы часто выходят на ринг не ради денег, а из-за любви к этому спорту. Если бы дело было только в финансах, Александр уже давно бы завершил карьеру. Он делает это, потому что живет боксом. Да, мне очень понравилось бы, если бы Усик закончил выступления и начал делиться своими знаниями с будущими поколениями, показывая, какими должны быть настоящие профессионалы — с дисциплиной и правильным отношением к делу. Руслан Анбер

Он добавил, что всегда переживает за украинского чемпиона, ведь тот постоянно рискует, выходя против соперников, которым нечего терять.

Такие бойцы зарабатывают большие гонорары независимо от того, выигрывают они или проигрывают. А Александр каждый раз ставит всё на кон. Я очень надеюсь, что он никогда не исчезнет. Расс Анбер

