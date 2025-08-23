Анбер: «Хотелось бы, чтобы Усик передавал знания следующим поколениям»
Катмен считает, что даже после завершения карьеры украинец может влиять на бокс
11 минут назад
Катмен Александра Усика (24-0, 15 KO) Расс Анбер поделился мнениями о возможном завершении карьеры украинского чемпиона. Слова приводит Boxing News.
По его словам, он хотел бы увидеть момент, когда Усик поставит точку и повесит перчатки на гвоздь.
Я всегда остаюсь на его стороне и не собираюсь его переубеждать. Ведь бойцы часто выходят на ринг не ради денег, а из-за любви к этому спорту. Если бы дело было только в финансах, Александр уже давно бы завершил карьеру. Он делает это, потому что живет боксом. Да, мне очень понравилось бы, если бы Усик закончил выступления и начал делиться своими знаниями с будущими поколениями, показывая, какими должны быть настоящие профессионалы — с дисциплиной и правильным отношением к делу.
Он добавил, что всегда переживает за украинского чемпиона, ведь тот постоянно рискует, выходя против соперников, которым нечего терять.
Такие бойцы зарабатывают большие гонорары независимо от того, выигрывают они или проигрывают. А Александр каждый раз ставит всё на кон. Я очень надеюсь, что он никогда не исчезнет.
