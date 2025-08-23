Денис Седашов

Катмен непобедимого чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 KO) Расс Анбер поделился мыслями о будущем украинца и возможности боя Джозефа Паркера (36-3, 24 KO) за титул. Слова приводит Boxing News.

Анбер подчеркнул, что новозеландец вполне заслужил свой шанс на чемпионский бой:

Я не знаю, будет ли он следующим соперником. Единственное, что могу сказать — Джозеф Паркер точно заслуживает титульного шанса. В боксе это очень важно — шанс на бой за пояс нужно заслужить, а не получить просто из-за желания выйти на ринг. Расс Анбер

По его словам, Паркер не единственный, кто доказал право снова бороться за титул:

Дэниел Дюбуа после поражения Усику тоже успешно восстановился — победил Джошуа, одержал еще несколько побед и снова вернулся в борьбу. Но Паркер также сделал достаточно, чтобы претендовать на пояс. Рус Анбер

В то же время Анбер признался, что его беспокоит ситуация, в которой может оказаться сам Усик:

Единственное, что меня беспокоит — Усик рискует всем, но уже нечего добавить к своему наследию. Это печально. Посмотрите, что случилось с Джорджем Форманом, когда он победил Шэннона Бриггса, но не получил решения судей. Это было несправедливо. И я очень не хочу, чтобы что-то подобное произошло с Александром. Рас Анбер

В команде Усика побуждают украинца завершить карьеру.