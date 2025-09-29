Олег Гончар

Бывший чемпион мира Андре Уорд в интервью ALL THE SMOKE FIGHT поделился мыслями о карьере чемпиона WBA в легком весе Джервонты Дэвиса (30-0-1, 28 КО).

Уорд отметил, что Дэвис, вероятно, никогда не заявлял о желании стать величайшим бойцом в истории.

«Кажется, Джервонта никогда и не говорил, что хочет стать величайшим бойцом в истории». Андре Уорд

По его словам, Дэвис больше сосредоточен на зарабатывании денег, продаже билетов и создании бренда, чем на спортивном наследии.

Уорд предположил, что влияние Флойда Мейвезера изменило приоритеты Дэвиса, направив его на коммерческий успех. Он подчеркнул, что если главная цель бойца – финансовая стабильность и выход из бокса без травм, то фанаты не должны требовать от него другого.

По мнению Андре, критиковать Танка за отсутствие боев с топ-соперниками несправедливо, если сам боксер не ставит себе такую цель.

Напомним, 14 ноября в Майами Джервонта проведет показательный поединок против Джейка Пола.