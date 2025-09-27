Легендарный американский боксер Рой Джонс-младший для Seconds Out поделился мыслями о поединке чемпиона WBA в легком весе Джервонты Дэвиса (30-0-1, 28 КО) против популярного видеоблогера Джейка Пола (12-1, 7 КО).

«Если отдать должное «Танку», мне интересно посмотреть на показательный бой против Джейка Пола, потому что я точно знаю: если они дерутся серьезно, Девис способен на это.

Хотя он и небольшой, он способен нокаутировать Джейка Пола, так же как Джейк Пол, наверное, может нокаутировать его, потому что он значительно больше».