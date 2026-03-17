Армандо Ресендис ведет переговоры о защите титула WBA против Джермалла Чарло
Мексиканский чемпион мира во втором среднем весе может провести обязательную защиту 2 мая в андеркарде боя Рамирес - Бенавидес
около 1 часа назад
Мексиканский боксер Армандо Ресендіс ведет переговоры о защите титула чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе (super middleweight) против американца Джермалла Чарло.
По информации BoxingScene, поединок могут провести 2 мая в андеркарде поединка между Гильберто Рамиресом и Давидом Бенавидесом.
