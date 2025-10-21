Денис Седашов

Бывший абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-2-1, 19 КО) в социальной сети заявил о готовности выйти на ринг против непобежденного соотечественника Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО).

Для меня было бы честью сразиться с ним. Оказаться на ринге с Кроуфордом — это было бы невероятно. Я бы дал ему лучший бой. Джермелл Чарло

Последний раз американец выходил на ринг в сентябре 2023 года, когда проиграл единогласным решением судей мексиканцу Саулю Альваресу (63-3-2, 39 KO).

