Джермелл Чарло — о возможном бое с Кроуфордом: «Я бы дал ему лучший поединок»
Бывший абсолютный чемпион мира в первом среднем намекнул на возвращение в ринг
около 1 часа назад
Бывший абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-2-1, 19 КО) в социальной сети заявил о готовности выйти на ринг против непобежденного соотечественника Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО).
Для меня было бы честью сразиться с ним. Оказаться на ринге с Кроуфордом — это было бы невероятно. Я бы дал ему лучший бой.
Последний раз американец выходил на ринг в сентябре 2023 года, когда проиграл единогласным решением судей мексиканцу Саулю Альваресу (63-3-2, 39 KO).
