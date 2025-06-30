Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли обсудил предстоящий поединок обладателя титула WBO в полусреднем дивизионе Брайана Нормана (28-0, 22 КО) против эксабсолюта Девина Хэйни (31-0, 15 КО).

Цитирует Хэйни boxingnews24.com.

«Возьми своих трех-четырех цыплят, 25 долларов каждый. Тебе придется побегать за цыплятами, если ты намерен поймать Девина Хейни. Этот парень будет бегать по всему рингу. Тебе нужно драться не с человеком, а с цыплятами. Если ты их не догонишь, то не поймаешь Хейни. Он не позволит дотронуться до себя. Это будет сложный бой. Ты будешь расстроен.

Хейни не будет стоять в центре ринга. Он не будет таким глупым, как в бою против Райана Гарсии. Он не будет обмениваться с тобой ударами. Ему нужно следить за твоим левым хуком. Он свяжет задницу Нормана. Брайану придется отгонять его от себя. Норману необходимо нанести на себя спрей от насекомых или что-то в этом роде.

Цыплята играют важную роль в этом бою. Я все еще думаю, что с Хейни покончено. Если Норман попадет ему в челюсть, то он упадет так же, как в поединке с Райаном Гарсией. Лицом вниз, задницей вверх».