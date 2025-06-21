Владимир Кириченко

На кону поединка обладателя титула WBA в первом среднем весе американца Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) и абсолютного чемпиона во втором среднем дивизионе мексиканца Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) будет стоять пояс журнала The Ring с рекордной стоимостью.

Пояс презентовали во время пресс-конференции Канело и Кроуфорда.

Его стоимость составляет 188 000 долларов. Это самый дорогой пояс The Ring в истории.

Canelo Alvarez vs Terence Crawford will have a record-breaking £140,000 ($188,000) Ring Magazine belt on the line 👑💰#CaneloCrawford live on Netflix l Sept 13th in Las Vegas 🥊 pic.twitter.com/4hjMFvrtk6 — Ring Magazine (@ringmagazine) June 20, 2025

Бой состоится 13 сентября на Эллиджент Стэдиум в Лас-Вегасе. Трансляция поединка будет доступна на Netflix.