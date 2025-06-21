На кону мегабоя Канело – Кроуфорда будет стоять пояс The Ring стоимостью в 188 тысяч долларов.
Он самый дорогой в истории
около 1 часа назад
Кроуфорд и Альварес / Фото - BBC
На кону поединка обладателя титула WBA в первом среднем весе американца Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) и абсолютного чемпиона во втором среднем дивизионе мексиканца Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) будет стоять пояс журнала The Ring с рекордной стоимостью.
Пояс презентовали во время пресс-конференции Канело и Кроуфорда.
Его стоимость составляет 188 000 долларов. Это самый дорогой пояс The Ring в истории.
Бой состоится 13 сентября на Эллиджент Стэдиум в Лас-Вегасе. Трансляция поединка будет доступна на Netflix.