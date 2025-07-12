Бывший главный тренер национальной сборной Украины по боксу Леонид Лоевский поделился прогнозом на реванш между обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO в хэвивейте украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО) и чемпионом IBF британцем Дэниелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

«Я знаю, что Александр дисциплинированный и очень хороший боксер. У него молодая команда, которая очень сильно ему помогает и решает любые вопросы. Также, Усик во время тренировочного процесса от первой до последней секунды выкладывается на максимум.

Дюбуа тренировался у нас, в клубе Майка Тайсона перед запланированным поединком против Джо Паркера, который так и не состоялся. Тогда он был в очень хорошей форме, он сильно вырос.

Александр – это уникальный боксер, который подстраивается под любого соперника. Ключевая его работа – это обманывать и закручивать соперника. Он постоянно способен держать своих оппонентов в напряжении и не даёт им думать.

Усик работает хорошо и на ближней и на дальней дистанции, ну и, конечно, имеет очень хорошую физическую подготовку. Думаю, что в 7-8 раунде он утомит Дюбуа и будет нокаут».