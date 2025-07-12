Бывший тренер сборной Украины ответил, в каком раунде Усик нокаутирует Дюбуа.
Он назвал Александра уникальным боксером
около 1 часа назад
Бывший главный тренер национальной сборной Украины по боксу Леонид Лоевский поделился прогнозом на реванш между обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO в хэвивейте украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО) и чемпионом IBF британцем Дэниелем Дюбуа (22-2, 21 КО).
«Я знаю, что Александр дисциплинированный и очень хороший боксер. У него молодая команда, которая очень сильно ему помогает и решает любые вопросы. Также, Усик во время тренировочного процесса от первой до последней секунды выкладывается на максимум.
Дюбуа тренировался у нас, в клубе Майка Тайсона перед запланированным поединком против Джо Паркера, который так и не состоялся. Тогда он был в очень хорошей форме, он сильно вырос.
Александр – это уникальный боксер, который подстраивается под любого соперника. Ключевая его работа – это обманывать и закручивать соперника. Он постоянно способен держать своих оппонентов в напряжении и не даёт им думать.
Усик работает хорошо и на ближней и на дальней дистанции, ну и, конечно, имеет очень хорошую физическую подготовку. Думаю, что в 7-8 раунде он утомит Дюбуа и будет нокаут».
Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.
Сможет ли «Динамит» побороть непобедимого «украинского Кота»? Эксперты GGBET, официального спонсора поединка Усик – Дюбуа, отдают предпочтение Александру Усику – коэффициент на победу 1.27 против 3.57 на Дюбуа. Придерживайся линии бокса и болей за нашего чемпиона вместе с GGBET!
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