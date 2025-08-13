Бен Дэвисон: «Готовим Итауму к лучшей версии Диллиана Уайта»
Тренер британского проспекта уверен, что его подопечный готов к любой версии Уайта
около 2 часов назад
Тренер перспективного 20-летнего британского боксера супертяжелого веса Мозеса Итаума (12-0, 10 КО) Бен Дэвисон поделился ожиданиями от поединка своего подопечного против Диллиана Уайта (31-3, 21 КО), который состоится 16 августа в Эр-Рияде, передает Boxing News.
Дэвисон назвал Уайта опытным ветераном, отметив, что, несмотря на разговоры о его возрасте, тот является ровесником Александра Усика или даже моложе. Он признал, что последние бои Уайта против Кристиана Хаммера и Даниэля Тете не были впечатляющими, но команда Итаума готовится к лучшей версии соперника.
«Мозес не из тех, кто ждет, когда соперник будет не в форме. Он достаточно сильный, чтобы соревноваться с кем угодно на любом этапе карьеры».
