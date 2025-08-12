Итаума ответил по поводу потенциального боя с Усиком
Мозес заявил, что не все зависит от него
около 2 часов назад
Британский проспект Мозес Итаума (12-0, 10 KO) ответил на вопрос о потенциальном поединке с Александром Усиком (24-0, 15 KO). Слова нокаутера приводит vringe.com.
Вы слышите шум, как люди вспоминают Александра Усика. Скажем, вы побьете Диллиана Уайта, будет ли дальше этот бой? Выйдете ли вы на ринг с лучшими? Будете биться против элиты в 20 лет?
Да.
Вам нравится, когда люди упоминают Усика в бою с вами?
Это не зависит от меня. Бои не происходят из-за того, что я этого хочу. Они происходят из-за того, что моя промоутерская команда, мой менеджмент, фанаты хотят этого. Так что, честно говоря, на самом деле это не зависит от меня.
Напомним, что Усик не вошел в топ-10 P4P по версии BoxRec.