Олег Гончар

Промоутер конголезского боксера супертяжелого веса Мартина Баколе (21-2, 16 КО) Бен Шалом поделился мыслями о потенциальном поединке против британского проспекта Мозеса Итаумы (13-0, 11 КО). Слова боксера привел портал Boxing News 24/7.

Шалом заявил, что ему нравится идея боя с Мозесом. Он считает, что Баколе может победить Итауму.

Промоутер добавил, что его подопечный способен победить кого угодно в свой лучший день.

Последний бой Баколе состоялся 3 мая прошлого года против Эфе Аджагбы — поединок завершился ничьей после 10 раундов. До этого он проиграл нокаутом Джозефу Паркеру.

Итаума имеет серию из 9 досрочных побед подряд, последняя — над Диллианом Вайтом в августе в Эр-Рияде. Баколе, несмотря на ничью с Аджагбой, остается одним из самых опасных панчеров дивизиона.

Напомним, ранее был перенесен бой Итаума — Франклин.