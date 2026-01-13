Олег Гончар

Промоутерская компания Queensberry сообщила, что Мозес Итаума (13-0, 11 КО) получил травму во время подготовки к поединку с Джермейном Франклином (24-2, 15 КО).

В связи с этим запланированное на 24 января шоу Magnificent 7 перенесли на новую дату — 28 марта в Co-op Live в Манчестере.

Итаума имеет серию из девяти поединков подряд, все из которых завершил досрочно в первых двух раундах. Последний поединок завершился победой техническим нокаутом в первом раунде над Диллианом Уайтом в августе в Эр-Рияде.

Франклин проиграл оба своих поединка в Великобритании — против Диллиана Уайта и Энтони Джошуа. В настоящее время американец идет на серии из трех побед: в сентябре он одолел до того непобежденного казахстанца Ивана Дычко.

Напомним, ранее Итаума просил дать покой старому Александру Усику.