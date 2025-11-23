Олег Гончар

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Давид Бенавидес (31-0, 25 КО) после яркой победы над Энтони Ярдом объявил о бое с чемпионом WBA и WBO в первом тяжелом весе Гильберто Рамиресом (48-1, 30 КО).

По словам Бенавидеса, бой пройдет 2 мая 2026 года.

«Чуваки, у меня новость! 2 мая я поднимаюсь в крузервейт и дерусь с «Зурдо» Рамиресом!» Давид Бенавидес

На данный момент уже известно, что контракт уже подписан, место боя — T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Для 29-летнего Бенавидеса это шанс стать чемпионом в третьей весовой категории после первой средней и полутяжёлой.

34-летний Рамирес вернется после операции на плече. Сначала он проведет бой 16 января против непобежденного Робина Сафар (19-0, 13 КО) в андеркарде шоу Роча — Курьель 2.