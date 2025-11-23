Олег Гончар

В Саудовской Аравии чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Давид Бенавидес (31-0, 25 КО) из США победил британца Энтони Ярда (27-4, 24 КО).

Бой прошел по ожидаемому сценарию, где Ярд боксировал вторым номером, отступал, пытался ловить Бенавидеса и редко бросал правый кросс на опережение.

Бенавидес в ответ контролировал центр ринга, давил массой ударов и заставлял британца отступать.

Ярд активизировался только в шестом раунде, принял ближний бой, но из-за этого пропустил больше, чем за предыдущие раунды вместе взятые.

В седьмом раунде Бенавидес замкнул претендента в углу и забивал ударами пока не отправил в нокдаун. Рефери еще и снял два очка за удары по лежачему.

После очередного левого хука Ярда спас рефери, остановивший поединок.

Результат боя: Бенавидес победил техническим нокаутом в седьмом раунде.