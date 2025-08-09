Олег Гончар

Чемпион WBC в полутяжелом весе Давид Бенавидес (30-0, 24 KO) прокомментировал вероятность поединка с обладателем титула WBA в первом среднем весе Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 KO).

В интервью Pro Boxing Fans Бенавидес четко заявил, что не планирует драться с Кроуфордом, ссылаясь на разницу в весовых категориях.

«Я в полутяжелом весе». Давид Бенавидес

27-летний американец, известный как «Мексиканский монстр», удерживает пояс WBC в весе до 79,4 кг и готовится к защите титула против Джесси Харта 20 сентября в Лас-Вегасе.

Американец Кроуфорд 13 сентября встретится с Саулем «Канело» Альваресом в бою за титул WBA.