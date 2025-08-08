Американский тренер Абель Санчес поделился мыслями о поединке Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO) с Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO). Слова наставника приводит vringe.com:

Может показаться, что простой причинит вред Кроуфорду, но он все это время был в зале, спарринговал, делал все необходимое. А вот что действительно ему повредит, так это более тяжелая весовая категория. Он не будет таким же подвижным и хорошим, как в бою с Мадримовым. А теперь он дерется с парнем из категории до 76,2 кг, который привык драться с бойцами из 79,4 кг.

Так что для Кроуфорда это будет совсем другое. Надеюсь, он не подойдет к бою слишком тяжелым, потому что, как мне кажется, вес повлияет на его подвижность и быстрее утомит.