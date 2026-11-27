Обладатель титулов WBA и WBO в тяжелом дивизионе американец Дэвид Бенавидес (32-0, 25 КО) для FightHype поделился планами на будущее.

«Я просто хочу показать, какой я боец и какого я характера. Я беру самые трудные бои из всех самых трудных.

Как я уже говорил, идем на Джея Опетаю в мае, далее, возможно, Усик в сентябре или декабре, а после этого я хочу выйти на Артура Бетербиева (которому на данный момент 41 год – прим.) Это, вероятно, самые жесткие поединки – это трое из самых мощных панчеров во всем боксе, и я погружаюсь в эту конкуренцию с головой.

Как я говорю: величие не дарят, его забирают. Так что когда я закончу и одержу победу над всеми этими бойцами, мое место в боксе будет зацементировано, и я стану номером один независимо от весовой категории.

Это самый трудный путь, здесь ничего не гарантировано, но то, что гарантировано на сто процентов – это то, как я буду работать, и мой голод стать величайшим бойцом всех времен».