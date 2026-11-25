Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Жан Паскаль в интервью Fight Hub TV заявил, что Александру Усику (25-0, 16 КО) не стоит соглашаться на бой с Дэвидом Бенавидесом (32-0, 25 КО), если ради этого придется возвращаться в более легкую весовую категорию.

Канадец убежден, что такое решение может оказаться опасным для украинца, которому в январе исполнится 40 лет.

«Это было бы опасно для Усика. Когда ты переходишь в более высокую весовую категорию, а потом пытаешься вернуться в предыдущую после 30 лет, это очень опасно. Посмотрите на Роя Джонса!».

Как пример Жан привел историю Роя Джонса-младшего, который в 2003 году перешел в супертяжелый вес и победил Джона Руиса, завоевав чемпионский титул WBA. Однако затем американец вернулся в полутяжелый вес, где вскоре потерпел два тяжелых поражения нокаутом — от Антонио Тарвера и Глена Джонсона.

Напомним, в Великобритании спрогнозировали результат боя Усик – Бенавидес.