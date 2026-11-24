Денис Седашов

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе немец Агит Кабайел (27-0, 19 КО) поделился мыслями о возможном поединке между бывшим абсолютным чемпионом дивизиона Александром Усиком (25-0, 16 КО) и обладателем титулов WBA и WBO в первом тяжелом весе Дэвидом Бенавидесом (32-0, 26 КО).

По мнению Кабайела, возвращение в крузервейт является логичным решением для украинского боксера, которому приходилось искусственно набирать вес для выступлений в хевивейте. В то же время чемпион WBC воздержался от прогноза на победителя потенциального противостояния. Слова приводит BoxingScene.

Я думаю, что у Усика есть проблемы с весом. В хэвивейте мой естественный вес — около 118 килограммов. В тренировочном лагере я теряю примерно 9 кг. Проблема Усика в том, что перед боями ему приходилось есть, чтобы набрать вес. Это действительно большая проблема, когда ты усердно тренируешься и должен есть. Поэтому я считаю, что для него лучше спуститься в первую тяжёлую весовую категорию. Трудно предсказать, как закончится бой с Бенавидесом. Дэвид — невероятный боец. Он мне очень нравится. Он хороший боксер с отличными навыками. Но посмотрим, как всё сложится. На мой взгляд, Усик тоже один из лучших бойцов этой эпохи бокса. Агит Кабаель

Напомним, Кабайел был претендентом на пояс WBC, которым владел украинец, однако тот сделал свои титулы вакантными.

Ранее стало известно, что WBC поддержит организацию унификации между победителем боя Фьюри – Джошуа и Кабайелом.