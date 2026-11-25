Александр Красюк, бывший промоутер Александра Усика (25-0, 16 КО), в эфире talkSPORT заявил, что украинскому боксеру не стоит возвращаться в первый тяжелый вес ради поединка против Дэвида Бенавидеса (32-0, 25 КО).

«Я был его промоутером в течение 12 лет, и в мои обязанности входило создание для него благоприятных финансовых и деловых условий. Мне это удалось, мы заработали большие деньги, но с коммерческой точки зрения этот бой не стоит риска. Я советовал ему завершить карьеру еще после второго поединка с Тайсоном Фьюри, так как ему больше нечего достигать.

Я понимаю, что этот бой связан с риском, но он все равно останется лучшим и останется таким еще долгие годы. Меня очень огорчает тот факт, что он может потерпеть поражение, ведь идет на неоправданный риск.

«Если в этом поединке на кону будет титул абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе, я буду надеяться на его победу, а Бенавидес сможет продолжить свой путь, просто признав, что проиграл легенде».