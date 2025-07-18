Владимир Кириченко

Обладатель титула WBC в полутяжелом весе Дэвид Бенавидес (30-0, 24 КО) поделился ожиданиями от реванша между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в хэвивейте украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF британцем Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

«Мой прогноз на бой – победа Александра Усика. Думаю, он сломит сопротивление Дюбуа еще более уверенно, чем в первом поединке».

Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.

Усик – Дюбуа II: когда и где смотреть реванш и время боя