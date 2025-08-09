Бенавидес заявил, что готов к бою с Бетербиевым
Чемпион WBC в полутяжелом весе не откажется от поединка против нокаутера
33 минуты назад
Чемпион WBC в полутяжелом весе Давид Бенавидес (30-0, 24 КО) выразил готовность провести бой против Артура Бетербиева (21-1, 20 КО). Об этом он заявил в интервью FightHype.
«Если мне предложат этот бой, я не смогу отказаться»
Оба боксера выступят 22 ноября 2025 года на вечере бокса The Ring IV «Night of the Champions». Бенавидес будет защищать титул WBC против британца Энтони Ярда (26-3, 24 КО), в то время как Бетербиев встретится в андеркарде с американцем Деоном Николсоном (22-1, 18 КО).
Потенциальный бой Бенавидеса с Бетербиевым может стать одним из самых ожидаемых в полутяжелом весе.
Напомним, ранее Бенавидес отверг возможность боя с Теренсом Кроуфордом.