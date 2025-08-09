Олег Гончар

Чемпион WBC в полутяжелом весе Давид Бенавидес (30-0, 24 КО) выразил готовность провести бой против Артура Бетербиева (21-1, 20 КО). Об этом он заявил в интервью FightHype.

«Если мне предложат этот бой, я не смогу отказаться» Давид Бенавидес

Оба боксера выступят 22 ноября 2025 года на вечере бокса The Ring IV «Night of the Champions». Бенавидес будет защищать титул WBC против британца Энтони Ярда (26-3, 24 КО), в то время как Бетербиев встретится в андеркарде с американцем Деоном Николсоном (22-1, 18 КО).

Потенциальный бой Бенавидеса с Бетербиевым может стать одним из самых ожидаемых в полутяжелом весе.

Напомним, ранее Бенавидес отверг возможность боя с Теренсом Кроуфордом.