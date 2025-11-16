Бенн планирует возвращение в полусредний вес и бой за титул
Британець націлений на Барриоса или другого чемпиона
около 8 часов назад
Конор Бенн
Британский боксер Конор Бенн (24-1, 14 KO) планирует возвращение в полусредний вес для титульного боя с Марио Барриосом (29-2-2, 18 КО, WBC) или другим чемпионом дивизиона.
Об этом сообщил журналист Ring Magazine Майк Коппинджер, ссылаясь на менеджера Кита Конноли.
Чемпионами полусреднего веса являются Брайан Норман-младший, который будет биться с Девином Хейни на следующей неделе, Льюис Крокер, Роландо Ромеро и Барриос.
Напомним, ранее в реванше в Лондоне Бенн победил единогласным решением чемпиона IBO в среднем весе Криса Юбенка-младшего.