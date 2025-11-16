Олег Гончар

На Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне Конор Бенн (24-1, 14 КО) победил Криса Юбенка-младшего (35-4, 25 КО) единогласным решением судей.

Бенн доминировал с первых раундов, агрессивно прессинговал и превосходил соперника в скорости. Юбенк пытался держать дистанцию джебом и клинчами, но выглядел пассивно и проигрывал каждый раунд.

В седьмом раунде оба боксера активизировались, обменявшись ударами, но эпизод Бенна был эффектнее. В девятом тренер Юбенка Брайан Макинтайр и отец-боксер пытались завести сына, но безуспешно.

В 12-м раунде Бенн дважды отправил Юбенка в нокдаун, но не успел добить. Судьи после боя отдали победу Бенну: 119:107, 116:110, 118:108.

