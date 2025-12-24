Олег Гончар

Экс-абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев (21-1, 20 КО) и чемпион WBC в этом дивизионе Давид Бенавидес (30-0, 24 КО) дали устное согласие на очный поединок. Об этом сообщает Source of Boxing.

Бетербиев: «Я хочу подраться с Бенавидесом».

Бенавидес: «Я тоже хочу с тобой биться, мой друг».

40-летний Бетербиев дебютировал в профи в 2013-м, стал абсолютным в 2024-м, но в феврале проиграл Биволу большинством судейских голосов — это было первое поражение.

29-летний Бенавидес дважды был чемпионом во втором среднем весе, с 2024-го выступает в полутяжелом.

Бой может состояться в 2026-м и станет претендентским.

Напомним, Бетербиев проведет бой на вечере бокса The Ring IV «Night of the Champions».