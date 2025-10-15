Олег Гончар

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о том, как пережил недавнее инфицирование COVID-19. В интервью он поделился своим отношением к болезни и здоровью.

«Это немного выбивает из колеи, но не изнуряет. Я знаю, сколько мне лет, но не считаю себя более уязвимым, чем кто-либо другой. Возраст в моем случае – не фактор. У меня очень хорошее здоровье. Если бы у меня были проблемы с легкими, как у моей жены Лави, я бы волновался. Но у меня их нет». Боб Арум

Промоутер подчеркнул, что не испытывал страха или паники, а продолжал думать о делах и переговорах с трансляторами.

Основатель Top Rank, созданной в 1973 году, Арум продвигал таких легенд, как Мухаммед Али, Оскар Де Ла Хойя и Василий Ломаченко.

