Арум назвал бойца, который бы нанес первое поражение Мейвезеру
Легендарный промоутер верит в Кроуфорда
около 1 часа назад
Фото: thewealthrecord.co
Глава Top Rank Боб Арум в интервью ESNews высказался о перспективах Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO) в гипотетическом поединке с Флойдом Мейвезером:
Кроуфорд (победил бы Мейвезера). Стиль Кроуфорда, парня его размера, уникален тем, что у него есть одна вещь, которой нет у других бойцов. Это то, что он полностью амбидекстр. Поэтому, когда он переходит с позиции правши на позицию левши, он одинаково эффективен в обоих случаях.
Напомним, что в середине сентября Кроуфорд проведет мегафайт с Саулем Альваресом.