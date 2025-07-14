Богачук может выступить в андеркарде шоу Канело – Кроуфорд
Имя соперника украинца пока неизвестно
около 1 часа назад
Сергей Богачук / Фото - DAZN
Бой украинского боксера первой средней категории Сергея Богачука (26-2, 24 KO) планируется в андеркарде шоу Канело – Кроуфорд. Об этом сообщает Tribuna.com.
Имя соперника пока неизвестно. Вечер бокса пройдет 13 сентября в Лас-Вегасе, его будет транслировать Netflix.
В предыдущем бою Сергей победил американца Майкла Фокса (24-5, 5 КО) единогласным решением судей 17 мая в США.
Ранее сообщалось, что Богачук проведет финальный элиминатор по линии WBC против Верджила Ортиса.
Напомним, Сергей в 2025 году хочет провести бой против чемпиона мира из России.