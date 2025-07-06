Владимир Кириченко

Бывший обладатель титулов IBF и WBA в полусреднем дивизионе Джарон Эннис (34-0, 30 КО) поделился мыслями о возможном поединке с временным чемпионом WBC в первом среднем весе Верджилом Ортисом (23-0, 21 КО).

Цитирует Энниса boxingnews24.com.

«Этот бой точно может состояться, и это тот поединок, который все хотят увидеть. Я в первом среднем весе. Это должно произойти. Этот бой принесет много денег. Мы собираемся продать все билеты, независимо от того, где он пройдет».

Эннис ответил на вопросы о том, что думает о потенциальных боях против Хесуса Рамоса, Сергея Богачука, Джермелла Чарло, Себастьяна Фундоры, Ксандера Зайаса и Исраила Мадримова.

«Есть много вариантов. Я здесь и сейчас. Так что любой подходящий соперник, который готов драться следующим – это бой, который мы устроим. Каким бы ни был следующий лучший вариант, он будет следующим. Я точно знаю, что вы увидите много взрывных нокаутов от меня, Джарона Энниса».

Напомним, Эннис освободил титулы IBF и WBA в полусреднем весе и поднялся в первый средний дивизион.

Ранее сообщалось, что Джарон может провести титульный бой против обидчика Богачука.