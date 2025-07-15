Известный футбольный комментатор и журналист Игорь Цыганык оценил шансы киевского Динамо на проход в общий этап Лиги чемпионов в 30%.

У Владислава Ваната есть шанс поиграть в Лиге чемпионов. Этот шанс небольшой, я даю где-то 30%. Потому что при определенной жеребьевке и стечении обстоятельств, возможно, Динамо пройдет в основной этап.

В прошлом году, если бы у Шовковского было немного больше опыта, они и Зальцбург могли бы пройти. Команда сейчас будет набирать. У них потом может быть небольшой провал, как показал прошлый сезон, но в этом году они уже не будут ездить в Германию, а будут играть в Люблине, ближе к границе.

Поэтому я думаю, что Ванату может и не стоит говорить о потенциальном трансфере. Стоит сосредоточиться на том, чтобы проявить себя в Лиге чемпионов и сделать следующий шаг.