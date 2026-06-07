Боришполец нокаутировал Рамундо и стал чемпионом IBO Continenta
Украинский полусредневес покорил Италию
около 2 часов назадПодписаться в
Андрей Боришпольц / Фото - Facebook
Бывший чемпион Украины и WBC Ukraine Андрей Боришполец (12-4, 5 КО) одержал победу над итальянцем Стефано Рамундо (18-3, 4 КО).
В 10-м раунде рефери остановил бой.
На кону поединка стоял пояс IBO Continental в первом полусреднем дивизионе. Вечер бокса прошел в Италии.
В июне 2025 года Боришполец уступил Янису Куриленко по решению большинства судей.
Напомним, EBU продлил санкции против боксеров из России и Беларуси.
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