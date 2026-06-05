EBU продлила санкции против боксеров из России и Беларуси
Решение было принято на заседании организации в Албании
около 2 часов назадПодписаться в
Европейский боксерский союз (EBU) на генеральной ассамблее в Тиране принял решение оставить в силе ограничения в отношении спортсменов из РФ и Беларуси.
Об этом сообщила вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины и член правления EBU Алина Шатерникова. По её словам, на заседании руководящего органа все присутствующие единогласно проголосовали за продолжение санкций.
Таким образом, представители стран-агрессоров остаются лишенными права соревноваться за титулы EBU и входить в рейтинги организации.
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