Денис Седашов

Европейский боксерский союз (EBU) на генеральной ассамблее в Тиране принял решение оставить в силе ограничения в отношении спортсменов из РФ и Беларуси.

Об этом сообщила вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины и член правления EBU Алина Шатерникова. По её словам, на заседании руководящего органа все присутствующие единогласно проголосовали за продолжение санкций.

Таким образом, представители стран-агрессоров остаются лишенными права соревноваться за титулы EBU и входить в рейтинги организации.

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