Чемпион IBO Continental в первом полусреднем дивизионе украинец Андрей Боришполец (12-4, 5 КО) прокомментировал победу над итальянцем Стефано Рамундо (18-3, 4 КО).

«Рад, что удалось выиграть бой, забрать титул и привезти пояс в Украину. Немного скучал по боям, поэтому счастлив снова вернуться.

В целом доволен своим боем, но все равно есть над чем работать и куда расти. Хотя я давно не проводил поединки, я все равно тренировался, много спарринговал и помогал другим в подготовке.

Я был готов и имел четкий план, поэтому и получил соответствующий результат».