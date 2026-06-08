Боришполець: «Рад, что удалось забрать титул и привезти пояс в Украину»
Обладатель титула IBO Continental – о победе на шоу в Италии
41 минуту назадПодписаться в
Андрей Боришполец / Фото - Facebook
Чемпион IBO Continental в первом полусреднем дивизионе украинец Андрей Боришполец (12-4, 5 КО) прокомментировал победу над итальянцем Стефано Рамундо (18-3, 4 КО).
«Рад, что удалось выиграть бой, забрать титул и привезти пояс в Украину. Немного скучал по боям, поэтому счастлив снова вернуться.
В целом доволен своим боем, но все равно есть над чем работать и куда расти. Хотя я давно не проводил поединки, я все равно тренировался, много спарринговал и помогал другим в подготовке.
Я был готов и имел четкий план, поэтому и получил соответствующий результат».
В 10-м раунде рефери остановил бой. Таким образом, Боришполец оформил победу техническим нокаутом.
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