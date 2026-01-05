Итаума: «Усик стареет, так что оставьте его в покое»
Мозес сомневается, что бой с украинцем состоится
7 минут назад
Фото: rtfight.com
Перспективный британский супертяжеловес Мозес Итаума (13-0, 11 KO) высказался о возможности проведения поединка с Александром Усиком (24-0, 15 KO). Нокаутера цитирует vringe.com:
Если бой состоится, значит, состоится. Если нет – значит нет. Я считаю, что он способен все устроить, но не вижу причин, по которым Усик мог бы это сделать. Конечно, это приятно слышать, но состоится ли наш бой – это уже другой вопрос. Но Усик стареет, ему уже 38 лет. И он уже нокаутировал многих бойцов. Так что просто оставьте его в покое.
Ранее сообщалось, что Усик может провести бой с Уайлдером в США.