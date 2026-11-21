Бой украинского боксера Продана в Милане отменили из-за превышения лимита веса.
Украинец должен был выйти на ринг 21 ноября
Поединок украинского боксера полусреднего веса Максима Продана (24-3-1, 18 КО) против итальянца Федерико Шини (12-5, 4 КО) официально отменен.
Причиной срыва встречи стало взвешивание — украинский спортсмен не смог уложиться в лимит весовой категории, который был зафиксирован в условиях контракта.
Бой должен был состояться сегодня, 21 ноября, в рамках большого вечера бокса в Милане.
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