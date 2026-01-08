Бой Выхриста в андеркарде события Кабайел — Книба под угрозой срыва
Украинец надеется на решение проблемы организаторами
около 2 часов назад
10 января в немецком Оберхаузене состоится титульный бой в супертяжелом весе, где местный боксер Агит Кабайел будет защищать временный титул WBC против поляка Дамиана Книбы.
В андеркарде этого вечера планировался рейтинговый поединок украинского супертяжеловеса Виктора Выхриста, который месяц готовился в Гамбурге к своему 18-му бою в профессиональной карьере. Однако, портал Sport.ua сообщил, что с выходом украинца возникли проблемы. Сам Выхрист лаконично прокомментировал ситуацию.
«Буду лаконичным. Складывается впечатление, что организаторы почему-то не хотят, чтобы я боксировал в Оберхаузене. Но все же, надеюсь, что бой всё-таки состоится. Мои представители над этим работают».
Напомним, в этом году Выхрист нокаутировал Лавджоя за 28 секунд.
