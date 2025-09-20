Брайан Мендоса: «Фундора боится реванша, я его снова нокаутирую»
Американец напомнил, что уже нокаутировал действующего чемпиона WBC в первом среднем весе
около 1 часа назад
Американский боксер Брайан Мендоса (23-4, 17 КО) резко высказался о чемпионе WBC в первом среднем весе Себастьяне Фундоре (23-1-1, 15 КО), передает Bad Left Hook.
Интересно, что Мендоса ранее уже побеждал Фундору.
«Я нокаутировал Фундару на другую планету, и он не сможет это забыть. Он знает, что произошло, и в глубине души понимает, что это может повториться. Фундора боится и постоянно избегает меня. Он знает, что я угроза для этого пояса, и я никуда не денусь».
В 2023 году Мендоса нанес Фундоре единственное поражение в карьере, нокаутировав его в седьмом раунде.
После поражения Фундора завоевал титул WBC, победив Тима Цзю в марте 2024 года. Мендоса, который после того боя проиграл два поединка, сейчас настаивает на реванше.
Напоминаем, Фундора следующий бой проведет против Кита Турмана.
