Обладатель титула WBC в первом среднем весе Себастьян Фундора (23-1-1, 15 KO) поделился мыслями о поединке против экс-чемпиона в полусреднем дивизионе Кита Турмана (31-1, 23 КО).

Цитирует Фундору fightnews.com.

«Тренировки вместе (с сестрой Габриелой Фундора) определенно делают нас обеих лучше. Наблюдая за её спаррингом и тренировкой, особенно учитывая, что она тоже левша, я перенимаю маленькие хитрости и стратегии и добавляю их в свои тренировки и работу.

Она будет делать свое и защищать корону, а я пойду следом и буду защищать свой титул. Я вырос, наблюдая за Турманом. Многие его большие бои мы смотрели постоянно. Я всегда считал его отличным бойцом.

Не могу сказать, что ожидал когда-нибудь сразиться с Турманом, но знал, что это возможно, потому что всегда хочу самые сложные бои, и теперь мы здесь. Это будет безумная ночь. Большой бой с двумя парнями, которые любят драться.

Ожидайте фейерверка. Мне кажется, этот бой сам себя продаёт. Турман — великий балагур, я — тихий, но мы оба любим бить. Мы идем за нокаутом, но мне просто нужно победить любым способом.

Победа над Турманом еще больше укрепит нашу позицию лучших в дивизионе».