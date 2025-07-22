Менеджер Усика: «Нас посадят за убийство…»
Климас – о поединке украинца с боевым блогером
8 минут назад
Фото: Getty Images
Менеджер Александра Усика (24-0, 15 KO) Эгис Климас дал оценку потенциальному поединку украинца с Джейком Полом. Слова функционера приводит vringe.com:
Когда мы вспоминаем Джейка Пола, то не говорим о боксе. Ведь если мы проведем с ним боксерский поединок, то нас скорее всего посадят за убийство. Итак, мы все понимаем, что Джейка однозначно нельзя выставить против Александра на боксерском ринге. Усик точно на это никогда не согласится. Учитывая, что Джейк когда-то был борцом и немного умеет драться, идеальный сценарий – это бой по правилам ММА.
Звезда НБА назвал Усика легендой.