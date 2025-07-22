Вечеринка перед боем. В сети появилось видео, как Дюбуа развлекался в день реванша с Усиком
Видео с празднования уже распространяется в сети
около 2 часов назад
Британский боксер Даниэль Дюбуа (22–3, 21 КО) попал в скандал после того, как в сети появилось видео с вечеринки, прошедшей в день его реванша с Александром Усиком (24-0, 15 КО).
Как сообщают британские СМИ, Дюбуа приехал на Уэмбли за 80 минут до выхода на ринг. Это вызвало волну вопросов о его подготовке к важнейшему бою карьеры.
Позже выяснилось, что вечеринку в семейном особняке в Эссексе организовал отец и наставник боксера — Стен Дюбуа. На празднование собралось около 70 гостей, и некоторых из них Даниэль даже не знал лично.
В соцсетях уже распространяется видео, где видно, как Дюбуа стоит среди толпы в доме, а на фоне играет громкая музыка.
Усик рассказал, благодаря какому удару победил Дюбуа в реванше.