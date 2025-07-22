Денис Седашов

Британский боксер Даниэль Дюбуа (22–3, 21 КО) попал в скандал после того, как в сети появилось видео с вечеринки, прошедшей в день его реванша с Александром Усиком (24-0, 15 КО).

Как сообщают британские СМИ, Дюбуа приехал на Уэмбли за 80 минут до выхода на ринг. Это вызвало волну вопросов о его подготовке к важнейшему бою карьеры.

Позже выяснилось, что вечеринку в семейном особняке в Эссексе организовал отец и наставник боксера — Стен Дюбуа. На празднование собралось около 70 гостей, и некоторых из них Даниэль даже не знал лично.

В соцсетях уже распространяется видео, где видно, как Дюбуа стоит среди толпы в доме, а на фоне играет громкая музыка.

Daniel Dubois allegedly had a 70-person party at his house just hours before fighting Oleksandr Usyk on Saturday



He pulled up to the venue less than 90 minutes before his ring walk pic.twitter.com/16An5zM7pg — Happy Punch (@HappyPunch) July 21, 2025

Усик рассказал, благодаря какому удару победил Дюбуа в реванше.