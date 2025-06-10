Владимир Кириченко

Обладатель титулов WBC, WBO, WBA и IBO в тяжелом весе украинец Александр Усик (23-0, 14 KO) в интервью The Ring обратился к чемпиону IBF британцу Даниэлю Дюбуа (22-2, 21 KO) перед их реваншем.

Для Тайсона Фьюри у вас было сообщение, что вы не оставите его одного. Какое сообщение для Даниэля Дюбуа у вас есть сейчас?

«Даниэль, пожалуйста, будь осторожен в своей подготовке, в своих спаррингах. Удачи, мой друг».

Усик и Дюбуа впервые встретились в августе 2023 года. Даниэль в пятом раунде нанес Александру удар, и рефери счел, что британец попал в область паха, поэтому не был засчитан нокаут, что вызвало бурное обсуждение в мире бокса. Сам бой завершился досрочной победой украинца в 9-м раунде.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне.