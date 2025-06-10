Владимир Кириченко

Владелец титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (23-0, 14 КО) для The Ring рассказал о своей подготовке к реваншу против чемпиона IBF Дэниэля Дюбуа (22-2, 21 KO).

«Мы сделали все — спарринги, физическая подготовка, тренировки».

Бой на «Уэмбли». Ты уже сражался на стадионе «Тоттенхэм», и это была успешная ночь для тебя. Насколько особенным для тебя является сражаться на таком большом стадионе в Англии?

«Иногда, когда я был молодым, когда только начинал карьеру, я мечтал. Для чего я занимаюсь боксом? Для больших арен. Такие как «Уэмбли», «Тоттенхэм». Но теперь это стало реальностью».

Как часто ты прокручиваешь бой в голове, тот, что будет 19 июля против Дюбуа?

«Мой фокус сейчас — только тренировки. Сейчас здесь мои сыновья. Я не визуализирую бой. Потому что когда я приеду в Лондон, в субботу, когда я выйду на ринг — тогда и начнется».

Напомним, реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Усик после реванша с Дюбуа идет в MMA.