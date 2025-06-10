Владимир Кириченко

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (23-0, 14 КО) в интервью The Ring рассказал, как реагирует на слова команды обладателя титула IBF Дэниела Дюбуа (22-2, 21 KO).

Ты удивлен прогрессом Дюбуа после вашего боя? Победы над Миллером, Хрговичем, Джошуа – Дюбуа действительно выстрелил.

«Я не удивлен, потому что этот парень работает, победил Энтони Джошуа, Хрговича, Миллера. Да, это бокс. Дэниел работает. Это замечательно».

С момента вашего первого боя его тренер Дон Чарльз и команда постоянно настаивали на теме «удара ниже пояса». Они до сих пор об этом говорят, держатся за это уже два года. Это тебя раздражает? Что ты вообще думаешь о их поведении вокруг того боя?

«Это меня не раздражает, потому что я считаю, что это глупости. Это бессмыслица. Для меня это не имеет значения, потому что я знаю – это был грязный удар. Но для меня это уже в прошлом. Я живу сегодня, и для меня важно то, что есть сейчас».

Напомним, реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне.

Известный тренер дал Дюбуа совет, как победить Усика.